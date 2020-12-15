Beyoğlu'nda doğal gaz borusu patladı

Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlamasıyla gaz kaçağı meydana geldi. İGDAŞ ekipleri tarafından gaz kaçağı kesilirken, olay nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekiplerinin sokakta çalıştığı sırada kepçe doğal gaz borusunu deldi. Borudaki delik yüzünden gaz kaçağı oluştu. Durum İGDAŞ ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, boruyu tamir ederek, gaz kaçağını kesti. Olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.