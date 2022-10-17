Beyoğlu'nda düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası” ödülleri sahiplerini buldu

Beyoğlu'nda düzenlenen ve 640 sporcunun katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nın ödülleri sahiplerini buldu. Törende dereceye girenlere ödülleri Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından sporculara takdim edildi.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve 640 sporcunun katıldığı "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası"nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü etkinlikleri çerçevesinde "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi. Turnuvaya 8 ülkenin 37 farklı şehrinden, 5'i unvanlı olmak üzere 640 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Heyecanlıyız. Cumhuriyetin 100'üncü yılına emin adımlarla giderken 99'uncu yılında bir Cumhuriyet Kupası satranç turnuvasında yaklaşık 600 gencimiz 8 farklı ülkeden 37 farklı şehirden buraya geldiler. Bir Cumhuriyet bilinci ile yarıştılar. O bakımdan biz Beyoğlu Belediyesi olarak bir tarafında diğer tarafında Gençlik Spor Bakanlığımız diğer tarafında Türkiye Satranç Federasyonu ve İstanbul İl Temsilciliği Beyoğlu'muzda böyle büyük bir turnuvayı gerçekleştirmenin heyecanını yaşadık. Farklı kategorilerde çocuklar, gençler ama aynı toprağın çocukları olarak yarıştılar. Bu bakımdan kaybedenler kazananlar var ama önemli olan yarışmaktı. Cumhuriyet Kupası'nda yarışmaktı” dedi.

“Şimdi hemen arkadaşlarımızla Cumhuriyetin 100'üncü yılında çok daha büyük bir organizasyon için hazırlıklara başlıyoruz”

Cumhuriyetin 100'üncü yılında daha büyük organizasyon yapacaklarını söyleyen Başkan Yıldız, “Bu anlamda bir Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası vesilesiyle, Cumhuriyeti emanet edeceğimiz gençlerle çocuklar bir araya geldi. Cumhuriyetin 100'üncü yılında daha büyük bir organizasyonla bir araya geleceğiz. Şimdiden milletimizin, çocukların, gençlerin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

“Türkiye Şampiyonluğuna katılıp başarmak istiyorum”

Satranç Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyleyen Mehmet Yağız Şahin, “Okulum Şehit Kamil İlkokulu. Satranca 5 yaşında başladım. 3-4 yıl olmuştur herhalde. Şu anda elde ettiğim birinciliklerim; Esenler Turnuvası'nda birincilik kazandım, bir de okuluma kupa getirdim. Türkiye Şampiyonluğuna katılıp başarmak istiyorum. Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) yükseltmeyi bayağı yükseltmeyi gelecekte düşünüyorum” şeklinde konuştu.