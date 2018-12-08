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Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışı kavga

Beyoğlu’nda sivil polis memurlarıyla eğlence mekanından çıkan grup arasında arbede çıktı.

Beyoğlu'nda sivil polis memurlarıyla eğlence mekanından çıkan grup arasında arbede çıktı. Arbedenin kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi hafif yaralandı.


Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebi Caddesi Büyükparmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanından çıkan bir grupla o sırada sokakta bulunan iki sivil polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son buldu.


Kavgaya karışan iki sivil polis memuruyla beraber toplam 4 kişi darp nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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