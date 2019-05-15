Beyoğlu'nda engelli vatandaşlar iftarda bir araya geldi

Beyoğlu Belediyesi Taksim Meydanı'nda verdiği iftarla engellileri ve ailelerini aynı iftar sofrasında buluşturdu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu'nda engel tanımıyoruz. Onların gözündeki umudu ve geleceğe olan inançlarını o samimiyetleri görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her akşam çeşitli etkinlikler düzenleyerek Ramazan ve orucun maneviyatını vatandaşlara yaşatmaya çalışan Beyoğlu Belediyesi, engelli vatandaşları ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu. Taksim Meydanı'nda düzenlenen geleneksel sokak iftarına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Programa katılan Başkan Yıldız, masaları tek tek gezerek engellilerle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü Engelliler Gösteri Sanatları Topluluğu ile beraber türkü söyledi.

İftar sofralarında birliğin beraberliğin en güzel ve samimi bir ortam oluşturduklarını söyleyen Başkan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi ile engellilerle ve onların yaptıkları müzik organizasyonuyla beraber olmaktan çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

“Beyoğlu'nda engel tanımıyoruz”

Engelliler Haftası münasebetiyle engellilerle bir araya geldiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Mübarek ramazan ayındayız. Engelliler haftası gibi bir hafta var ama bizim için her gün bu önemli. Kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Engelliler haftası hem onlara böyle bir imkan sunmak hem de Taksim Meydanı'nda Cumhurbaşkanımızla aynı mekanda birlikte iftar yapmıştık. Engelli bir dünya rekoru kıran engelli bir sporcumuz vardı. Ama bugün tamamen engelliler ve aileleri burada. Sahnede de engelliler ve Down sendromlu çocuklar bir müzik icra ediyorlar. Çok güzel bir ortam. Beyoğlu'nda engel tanımıyoruz. Onların gözündeki umudu ve geleceğe olan inançlarını o samimiyetleri görmek bizi mutlu ediyor. Ramazanla birleşince duygular daha da artıyor. Beyoğlu Belediyesi ile engellerimizle, engelli kardeşlerimizin yaptığı müzik organizasyonuyla beraber olmaktan çok mutlu ve huzurluyuz” dedi.

“Belediyemizin her sene verdiği iftar mükemmel”

Atmosferin güzel olduğunu söyleyen Orhan Teker, “Atmosfer güzel. Manevi duygularımız had safhada. Belediyemiz her sene geleneksel olarak engellilerimize verdiği bu iftar mükemmel. Engellilerle beraber olmak, onlarla aynı havayı teneffüs etmek güzel bir şey. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hep birlikte güzel bir enerji doluyor”

İftara katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ahmet Özkan, “Bu anda burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Engelli arkadaşlarımızla birlikte gönül sofrasındayız. Değişiklik olsun diye zaman zaman programlara katılıyoruz. Engelli arkadaşlarla birlikte olmak daha değişik bir duygudur. Hep birlikte güzel bir enerji doluyor burada. Birbirimizi anlıyoruz” şeklinde konuştu.

İlk iftara gelişi olduğunu söyleyen Büşra Çetresli ise, “İlk iftara gelişim. Çok mutluyum. Annem ve arkadaşlarımla birlikte geldim. Böyle kalabalıkta iftar açacağız. Çok teşekkür ederiz Başkanımız Ali Haydar Yıldız beyefendiye. Engellerin kaldırılmasını ve engelsiz yerlerin oluşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.