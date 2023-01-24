Beyoğlu'nda Ermeni Kilisesi'nin lojmanı alev alev yandı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan lojmana müdahale etti. Lojmanda kalan 4 kişi tahliye edilirken dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan lojmana müdahale etti. Lojmanda bulunan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken dumandan etkilenen diğer 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan lojmanda yaşayan 2 kişiden haber alınamadığı da öğrenilirken 2 kişinin içeride olup olmadığı ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından netlik kazanacak.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında lojmanda patlamalar yaşandı

Yaşanan patlamalar çevrede paniğe neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Bugün saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz”

“2 kişiden haber alınamıyor”

Lojmanda yaşayan 2 kişiden haber alınamadığını belirten Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, “Yaklaşık 2 saat önce kilisenin lojmanında henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye söndürme çalışmalarına en hızlı şekilde başladı. Şu anda yangın kontrol altında ekipler soğutma çalışması yapıyor. Yangın çıktıktan sonra 2 vatandaşımız kendiliğinden diğer iki vatandaşımız da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Hastaneye sevk edildiler. Durumları gayet iyi. Kilisede çalışan arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre orada yaşayan 2 kişiden haber alınamıyor. Yanan kısımda mı, değiller mi, onu soğutma çalışmalarından sonra arama yapılacak. Ermeni Katolik cemaatimize geçmiş olsun” dedi.

“Umarım insan kaybı olmaz”

Olayı nasıl öğrendiğini anlatan Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Başepiskopos Levon Zekiyan, “Burada çok büyük ilgi görüyorum. Konuyla alakalı malumatım yok. İnşallah insan kaybı olmaz. Beni en çok şu anda üzecek olan insan kaybının olmasıdır. Şu an için böyle bir bilgi yok. Evde yemek yerken haberi geldi. Önce kilise yanıyor sandım. Sonra müştemilatın yandığını öğrendim. Buraya geldim. Umarım insan kaybı olmaz” diye konuştu.

“Bir anda patlama sesi geldi”

Olay anını anlatan esnaf Ercan Aktan, “Ben müşteriye bakıyordum. Bir anda patlama sesi geldi. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Müdahale ettiler. Kimseye bir şey olmamış. Geçmiş olsun. İçeride 4 tane yaşlı insan varmış. Onu biliyoruz. Onlar bizden yemek yiyorlar. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle askıya alınan tramvay seferleri de normale döndü.