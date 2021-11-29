Beyoğlu'nda fırtınanın etkisiyle bir çatıdan kopan parça yan binaya uçtu

Beyoğlu'nda fırtınanın etkisiyle bir çatıdan kopan parça yan evin çatısına uçtu. Uçan parça itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay Beyoğlu Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu. Binada bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçan çatı parçasıyla birlikte yaralanan kimse olmazken, parça itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çatısı uçan binanın alt katında çalışan Engin Göker, “Bir anda çatı uçtu. Sesi duyunca içeri kaçtım. Rüzgardan dolayı uçtu çatı. Kimseye bir şey olmadı zaten hemen itfaiyeyi çağırdık” diye konuştu.