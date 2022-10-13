Beyoğlu'nda gece yakalanan dilenciler sabah dilenmeye devam etti

Beyoğlu'nda dilenirken yakalanıp zabıta merkezine götürülen kadınlar, serbest kaldıktan hemen sonra dilenmeye devam etti. İstiklal Caddesi'nde kağıt toplama arabası ile dolaşıp dilenen kadınlar, görüntü çeken basın mensubuna da tehdit ve hareketler savurdu.

Beyoğlu zabıta ekipleri, Abdülhak Hamit Caddesi'nde geçtiğimiz gün bir grup kadının dilencilik yaptığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen dilencileri yakalayarak zabıta aracına bindirdi. Dilenirken yanlarındaki çocukları kullandıkları görülen kadınlar, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna da tehdit ve hakaretler savurdu. Kasımpaşa'da bulunan Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadınlara para cezası kesildi. Dilenciler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest kalır kalmaz dilenmeye devam ettiler

Önceki gece dilenirken yakalanan dilenciler, serbest kaldıkları günün sabahında yine meydanlara indi. Dilenciler bu kez İstanbul'un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nin girişinde görüldü. Kağıt ve çöp topluyormuş numarası yapan kadınların yanlarındaki çocukları da kağıt toplama arabasının içinde taşıyarak duygu sömürüsü yapmaya çalıştığı görüldü.