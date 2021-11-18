Beyoğlu'nda gece yanan evin çatı katında tekrar yangın çıktı

Beyoğlu'nda gece yanan beş katlı binada sabah saatlerinde tekrar yandın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, gece saatlerinde evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan çıkma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde beş yabancı uyruklu şahıs tarafından kundaklandığı iddia edilen binanın çatısında sabah saatlerinde de yangın çıktı. Yangının neden çıktığı Henüz bilinmezken, alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, gece saatlerinde evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan çıkma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangına ilk müdahale eden vatandaşlardan Hüseyin Saraçoğlu,” Sabah binanın bodrum katı yanıyordu. İtfaiyeci arkadaşlar geldiler, söndürdüler, gittiler. Ondan sonra çatıdan başladı yine yangın. Aynı binanın çatısı yandı tekrar. Neden yandığını bilmiyorum. Şu an yarısı yanmış vaziyette. Daha fazla yayılmadan ekipler geldi. Biz de söndürmeye yardım ettik” dedi.