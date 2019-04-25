Beyoğlu'nda geleneksel pilav günleri başladı

Beyoğlu'nda geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri büyük coşkuyla başladı. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği etkinlere katılan Başkan Yıldız, “Mahalle merkezlerimizde bulunan semt konaklarımız geleceğimizi inşa etme noktasında en önemli eğitim merkezlerimizden birisidir” dedi.

Beyoğlu Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Semt Konakları Pilav Günleri, Okmeydanı ve Piripaşa Semt Konaklarında düzenlenen etkinliklerle başladı. Semt Konaklarında ve Hezarfen Anaokulu'nda eğitim alan öğrencilerin yıl sonu gösterileriyle adeta şölen havasına dönüşen etkinliklerde, öğrenciler sahne performanslarıyla katılımcılardan tam not aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Pilav Günlerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak gösterileri izledi.

Öğrenciler ilk mezuniyetlerini başkan yıldız'la kutladı

Okmeydanı ve Piripaşa Semt Konağının bahçesinde kurulan sahnelerde, Hezarfen Anaokulları'nda eğitim gören minik öğrenciler ile semt konaklarında eğitim alan öğrenciler tüm hünerlerini sergiledi. Sahne gösterimlerinin sonunda Hezarfen Anaokulu öğrencileri Başkan Yıldız'la birlikte keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini kutladılar. Daha sonra semt konaklarında vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Etkinlikler kapsamında Semt Konağı kursiyerlerinin çalışmaları da açılan sergiler ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Mahalle kültürünü hep birlikte inşa etme durumundayız

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Semt konaklarında hünerlerini sergileyen kursiyerleri tebrik ederek, “Bir mahalle kültürünü hep birlikte yerleştirmek ve inşa etme durumundayız. Bu nedenle Beyoğlu'muzun farklı noktalarında açılmış 15 semt konağımız var. Hanımefendilerin, çocukların ve gençlerin bu semt konaklarından daha iyi istifade edebilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek ve onlara gelecek sunmak istiyoruz. Çocuklarımızla gençlerimizi de donanımlı bir şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki, mahalle merkezlerimizde bulunan semt konaklarımız geleceğimizi inşa etme noktasında en önemli eğitim merkezlerimizden birisidir” dedi.

Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Pilav Günleri, ilçenin farklı noktalarında bulunan 15 Semt Konağında 9 gün boyunca devam edecek.