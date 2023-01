Beyoğlu'nda “Her Semte Bir Kütüphane”

Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdiği “Her Semte Bir Kütüphane” projesi ile kültür sanatın merkezİ Beyoğlu'nu adete bir kütüphane şehrine dönüştürdü. İlçenin farklı noktalarında hizmet veren 13 semt kütüphanesinin yanı sıra çalışmaları devam eden 6 kütüphane daha hizmete açılacak. Yeni kütüphanelerle birlikte kütüphane sayısı 19 çıkarılırken, 94 bin olan kitap sayısının ise 130 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte günümüz modern dünyasında kitap okuma alışkanlığı da her geçen gün daha da azalıyor. Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla Kütüphane Seferberliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Her Semte Bir Kütüphane' projesi ile kültür sanatın merkez Beyoğlu adete bir kütüphane şehrine dönüştürüldü. Proje kapsamında yapımı tamamlanan kütüphanelerle birlikte ilçe genelinde bulunan kütüphane sayısı 13'e yükseldi. İkisi büyük 6 kütüphanenin yapım çalışmalarında ise sona gelindi. Vatandaşlar artık yürüme mesafesinde olan kütüphanelere kolaylıkla ulaşabiliyor.

13 kütüphanede 94 bin kitaba ulaşım imkanı sunuldu

2021 yılında başlatılan “Her Semte Bir Kütüphane” projesiyle Beyoğlu kütüphanelerinin sayısı 13'e, toplam kitap sayısı ise 94 bine çıkartıldı. 2022 yılında 97 bin 266 okuyucuya ulaşan semt kütüphanelerinde okuyuculara ödünç verilen kitap sayısı ise 21 bin 632'ye ulaştı. Semt Kütüphanelerinin yanı sıra ücretsiz olarak hizmete sunulan Beyoğlu Dijital Kütüphane de yoğun ilgi gördü. Beyoğlu Dijital Kütüphane uygulamasında 2022 yılında 7 bin 946 kitap okuyucular tarafından oluşturulan kitaplığa indirilirken, toplanma ise 1 milyon 905 bin 261 sayfa kitap okundu.

Kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor

Beyoğlu Semt Kütüphanelerinde ayrıca çocuklara, velilerine ve yetişkinlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor. Özellikle çocuklar ve gençler için kütüphaneleri yaşam merkezi haline getirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli atölyeler, okuma etkinlikleri, Kırmızı Sedir Söyleşileri, şiir ve kompozisyon yarışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Semt kütüphaneleri yıl boyunca birçok konferans, söyleşi ve sergiye de ev sahipliği yapıyor.

Yeni kütüphanelerin açılmasıyla birlikte kütüphane sayısı 19'a yükselecek

Beyoğlu'nun farklı noktalarında Turabibaba, İstiklal, Okmeydanı, Çıksalın, Yenişehir, Kadımehmet, Örnektepe, Sütlüce, Fetihtepe, Dolapdere, Piripaşa, Hasköy ve Hacıahmet Millet Kütüphaneleri hizmet veriyor. Kütüphane seferberliği 2023 yılında da devam ediyor. Her Semte Bir Kütüphane Projesi kapsamında çalışmaları devam eden Sinanpaşa, Baruthane, Yeni Okmeydanı, Yeni Çıksalın, Tophane ve Yeni Turabibaba Millet Kütüphaneleri de tamamlanarak hizmete sunulacak. Yeni kütüphanelerin açılmasıyla birlikte Beyoğlu'ndaki kütüphane sayısı 19'a yükseltilmiş olacak.

“Artık kütüphanelerimiz vatandaşlarımıza bir mahalle bakkal kadar yakın”

Her Semte Bir Kütüphane projesi ile ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geleceğimizi gençlere emanet edeceğiz. O bakımdan gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi, geleceğe hazırlanmaları, bolca kitap okumaları için donanımlı mekanlara ihtiyaçları var. Bu kapsamda Her Semte Bir Kütüphane dedik. Beyoğlu'nun hemen her bölgesine, ihtiyaç karşılayacak kadar kütüphane yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şu anda 13 kütüphanemiz ilçenin dört bir yanında hizmet veriyor. İkisi büyük olmak üzere 6 kütüphanemizi de yakında açmış olacağız. Artık kütüphanelerimiz vatandaşlarımıza bir mahalle bakkal kadar yakın. Vatandaşlarımız ve özellikle de gençlerimiz yürüme mesafesinde olan bu kütüphanelere kolaylıkla ulaşabiliyor. Orada kitap okuyor, ders çalışıyorlar” dedi.