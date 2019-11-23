Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı

Beyoğlu'nda iki binanın çatısında çıkan yangın sonucu binaların çatıları kül oldu. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasın tarafından görüntülendi.

Yangın, saat 02.50'de Beyoğlu İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gaziler Sokağı üzerinde bulunan iki binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye iki binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın çıktı. Alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangında iki binanın çatısında büyük hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Ayrıca iki binanın çatısının alevli şekilde yanması da vatandaşların cep telefonları tarafından görüntülendi.