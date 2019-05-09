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Beyoğlu'nda iki katlı binada korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu’nda iki katlı bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın ikinci katındaki ev henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, yangını görenler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Dar sokaklar ve yasak otomobil parkları nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede zor anlar yaşadı. Büyük bir mücadele sonrasında olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin sirayetini engelledi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiği anlarda mahalle sakinlerinin büyük bir panik yaşadığı görüldü. Yangının başka binalara sirayet etmesinden endişe duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaşlı bir kadının çektiği hortumla yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.


Büyük bir paniğe neden olan yangında şans eseri yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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