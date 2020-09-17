Beyoğlu'nda iş merkezinde yangın: Vatandaşlar kendini sokağa attı

Beyoğlu'nda bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan iş merkezindeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Olay, bugün saat 15.20 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 8 katlı bir iş merkezinin zemin katında bulunan jeneratör odasında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevler içerisinde kalan jeneratör odasına müdahale etti.

Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Yangının çıktığı iş merkezinde çalışanlar ve iş merkezinde bulunan tüp bebek merkezine gelen vatandaşlar bir anda tüm binaya yayılan duman kokusuyla birlikte kendilerini sokağa attı. Görevlilerin de talimatlarıyla kısa süre içerisinde binadan ayrılan vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

Yangın söndürüldü, vatandaşlar derin bir nefes aldı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının tamamıyla söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Önce kokuyu duyduk. Herkes handan inmeye başladı”

Yangının çıktığı iş merkezinde çalıştığını söyleyen Gamze Ergin, “Hanımız büyük bir han olduğu için ilk anda biz de çok fark etmedik. Önce kokuyu duyduk, sonra herkes handan aşağı inmeye başladı. Herkes inince biz de indik. Jeneratörlerden çıkmış sanırım, ama itfaiye söndürmüş. Bu binanın 5'inci katında çalışıyorum. Ben sadece kokuyu duydum, dumanı görmedim çünkü ön taraftaydım. Ama koku çok yoğundu, kesin bir şey oluyor dedim ve bunun üzerine kalkıp bakınca insanların hanı boşalttıklarını gördüm. Ama herhalde kontrol altına aldılar” dedi.