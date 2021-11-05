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Beyoğlu'nda işaret dili kursu ile engeller kalkıyor

Beyoğlu’nda işitme engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla İşaret Dili Kursu açıldı.

Beyoğlu'nda işitme engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla İşaret Dili Kursu açıldı. BESMEK'te verilen 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika verilecek.


Beyoğlu Belediyesi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İşaret Dili Kursu açtı. BESMEK'te (Beyoğlu Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları) verilen kursta kursiyerlere; işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor.


Bakanlık onaylı sertifika veriliyor


120 saatlik eğitimin ardından başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. İşaret dilini öğrenerek işitme engellileri daha iyi anlama farkındalığına sahip olan kursiyerler, ayrıca İşaret Dili Tercüman eğitimini tamamlama imkanına da sahip oluyor.

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