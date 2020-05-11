Beyoğlu'nda işbaşı yapan berberlere sağlık malzemeleri desteği

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri yeniden hizmete açıldı. Beyoğlu Belediyesi ilçede faaliyet gösteren berber, güzellik salonu ve kuaförlere ilk iş gününde maske, siperlik, eldiven ve dezenfekten gibi sağlık malzemeleri dağıttı. Berberleri ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, hem iş yeri sahiplerinden hem de vatandaşlardan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 maddelik genelgede belirlenen kurallara istisnasız uymalarını istedi.

Her şey insanlarımızın sağlığı için

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız; berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının yeniden hizmete açılması için alınan kararla birlikte çalışmalarına başladıklarını belirterek,

“Beyoğlu'ndaki berberimizle, kuaförlerimizle ve güzellik salonlarımızla irtibata geçmek suretiyle bu iş yerlerinde başlattığımız dezenfekte çalışmalarını dün itibariyle tamamladık. Bugün işbaşı yapan berberlerimizin maskelerini, siperliklerini ve dezenfektenlerini kendilerine ulaştırdık. Şuanda ziyaret ettiğimiz berberlerde gördüğüm kadarıyla bütün kurallara uyuluyor. Kendilerine kurallara uymalarının önemini ifade ettim. Her şey insanlarımızın sağlığı için. Zor günlerimizi inşallah geride bırakacağız ve çifte bayramı hep birlikte yaşayacağız. Tüm milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.