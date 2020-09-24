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Beyoğlu'nda kaçak alkol operasyonu

Beyoğlu’nda kaçak alkol ticareti yapılan bir işletmeye düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda kaçak alkol ticareti yapılan bir işletmeye düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çukur Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında kaçak alkol satışı yapıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis, dün akşam saat 21.00 sıralarında iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda işletme sahibi Mustafa R. gözaltına alınırken, aramalarda 20 adet dolu alkol şişesi, 400 adet markalı alkol etiketi, 60 adet boş alkol şişesi, 15 adet alkol aroması, bidon içerisinde 20 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi. Yakalanan işletmecisi Mustafa R.'ye "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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