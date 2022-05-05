İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi, 21 kişi yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde 21 düzensiz göçmen yakalandı.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçede 3 farklı noktada denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde gün içerisinde 21 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü. Ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzensiz göçmenler üzerine yaptığı denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

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