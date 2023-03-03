Beyoğlu'nda kalbinden bıçaklanan gencin ölümüne ilişkin dava karar bağlandı

Beyoğlu'nda telefonu gasp ettiği iddiasıyla darp edilen Samet Civelek'in tek hamleyle kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme 1 sanığı ‘kasten öldürme' suçundan takdiri indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın ise tahliyesine karar verildi.

Beyoğlu'nda telefonu gasp ettiği iddiasıyla darp edilen 29 yaşındaki Samet Civelek'in tek hamleyle kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar İbrahim Bozdağ, Faruk Aküzüm ve Tuncay Bektaş'ın, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Bozdağ, Tuncay Bektaş ve Faruk Aküzüm ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Samet Civelek'in ailesi de müşteki sıfatıyla katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Faruk, İbrahim ve Tuncay'ın hep birlikte alkol aldıklarını, sonrasında Tarlabaşı'nda bir eğlence mekanına giderek alkol almaya devam ettiklerini, daha sonrasında ise sabah 06.00'da oradan çıkıp taksi durağına geldiklerini ve kaldırımda oturarak alkol almaya devam ettiklerini aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Faruk'un yol üzerinde bulunan yabancı uyruklu bir kadınla ara sokakta bulunan bir eve gittiği, 15 dakika sonra oradan çıkıp diğer sanıkların yanına gelerek cep telefonunun bıçak zoruyla alındığını söylediği, bunun üzerine sanıkların o bölgeye giderek şüpheliyi aradıkları, o sırada yabancı uyruklu kadının tekel bayiye girdiğini görmeleri üzerine oradan çıkartarak tartışmaya başladıkları kaydedildi.

Maktule bıçak sallayarak yaraladıkları kaydedildi

O sırada olay yerinde alkol alan Samet Civelek'in de tartışmaya dahil olduğunun anlatıldığı mütalaada, taraflar arasında itiş kakış yaşandığı, sanık İbrahim'in montunun cebinden çıkardığı bıçağı maktul Samet'in üst bacak kısmına salladığı ancak maktulün kendisini geri çektiği, sonrasında göğüs bölgesine sallayarak yaraladığı, sanık Tuncay'ın da aynı şekilde maktulün üst bacak kısmına bıçak salladığı belirtildi.

Kaçan maktulün peşinden koşup yakalayarak darp ettikleri belirtildi

Yaralı şekilde kaçan maktulün peşinden sanıklar İbrahim ve Faruk'un koştuğunun aktarıldığı mütalaada, maktulü bir otel önünde yakaladıkları, tekme ve yumruklarla darp ettikleri, maktulün kaçarak kurtulsa da olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

1 sanığa müebbet hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada sanık İbrahim Bozdağ'ın ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, sanık Tuncay Bektaş'ın ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan, sanık Faruk Aküzüm'ün ise ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi istendi.

Duruşmada beyanda bulunan maktulün ailesi, 3 sanıktan da şikayetçi olduklarını söyleyerek sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Sanıklar ise mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

1 sanığa 25 yıl hapis cezası

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim Bozdağ'ı ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın gelecekteki etkisi de dikkate alınarak bu ceza 25 yıla indirildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2 sanığa tahliye

Sanık Tuncay Bektaş'ı ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Faruk Aküzüm'ü ise ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin de dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.