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Beyoğlu'nda kan bağışı seferberliği

Türk Kızılayı tarafından Taksim Meydanı’na kurulan kan bağışı çadırı yoğun ilgi gördü.

Türk Kızılayı tarafından Taksim Meydanı'na kurulan kan bağışı çadırı yoğun ilgi gördü. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da çadırı ziyaret ederek kan bağışında bulundu.


Türk Kızılayı tarafından kan stok seviyesini yükseltmek amacıyla Taksim Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırı yoğun ilgi görüyor. ‘Kan Ver Hayat Kurtar' sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına ilçe sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de destek veriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülten Durdu, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve meclis üyeleri ile birlikte kan bağışı çadırını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.


Tüm ilçe sakinlerini kan bağışında bulunmaya davet eden Başkan Yıldız, “Verilen kanların özellikle pandemi döneminde nasıl hayat kurtardığını, stokta bulunan kanların hastalara nasıl yetiştirildiğini ve verilen kanların nasıl can kurtardığına hep birlikte şahit olduk. Yaklaşık üç ay önce de yine kan bağışında bulunmuştum Kızılay'ımıza. Başla insanların canlarının kurtulmasına kan vererek destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi.

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