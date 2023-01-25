Beyoğlu'nda kilise yangınında ölen Fehim Atsup'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Beyoğlu'nda yanan kilise lojmanında hayatını kaybeden Fehim Atsup'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Beyoğlu'nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden cenazeler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından, Fehim Atsup'un cenazesi ailesi tarafından özel cenaze hizmetleri aracı ile Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.