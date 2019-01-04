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Beyoğlu'nda kıraathaneye silahlı baskın

Beyoğlu’nda maskeli ve silahlı 2 kişi, bir kıraathanedeki şahsı bacaklarından vurup kaçtı.

Beyoğlu'nda maskeli ve silahlı 2 kişi, bir kıraathanedeki şahsı bacaklarından vurup kaçtı.


Olay, akşam saatlerinde Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti. İddiaya göre, maskeli olduğu belirtilen 2 kişi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ndeki kıraathaneye girdi. Refik Yanıkdağ'ın oturduğu masaya yönelen silahlı şahıs, Yanıkdağ'ın bacaklarına 3 el ateş ettikten sonra kapıda bekleyen diğer şahısla birlikte olay yerinden koşarak kaçtı.


Kanlar içinde yere yığılan Yanıkdağ için olay yerine ambulans çağrıldı. Polis ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından silahlı saldırı olayı için çalışma başlatıldı. Ambulansın olay yerine gelmesinin ardından kıraathane içinde yatan yaralının iki bacağına da turnike yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı Yanıkdağ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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