İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını

Beyoğlu Çukur Mahallesinde 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu, vatandaşlar sokağa döküldü.


Yangın, Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokaktaki 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler, büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar, panik içinde durumu itfaiyeye bildirirken, korku içinde sokağa döküldü. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı, polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı.


Yangının çıktığını gören diğer binadaki vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bazı vatandaşlar camlara çıktı.


Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.