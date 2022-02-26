İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını

Beyoğlu’nda bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinlerinden biri sinir krizi geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Kılıç Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında, buzdolabı prizinin tutuşmasından kaynaklı yangın çıktı. Çatı katından ince bir duman çıktığını gören çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler yükselmeye başlarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını gören apartman sakinlerinden birinin sinir krizi geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.



"Yangını gördük, itfaiyeyi aradık"


Yangın sırasında olay yerinde olan Mehmet Ali Kızıltepe, "Komşularımızla beraber yangını gördük, hemen itfaiyeyi aradık. 1 dakika içinde geldiler. Komşumuz sinir krizi, panik atak geçirdi. Ambulans falan geldi, sakinleştirdiler. Ölü ya da yaralanan yok. Evde bir duman çıkmış, buzdolabından herhalde'' ifadelerini kullandı.

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