Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda 10 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina kısa sürede tahliye edilirken bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Beyoğlu Hacı Ahmet Piri Paşa Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın 6'ncı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan dumanlar çevrede paniğe neden oldu. Dumanları gören vatandaşlar bina sakinlerine tahliye için yardın etti. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina kısa sürede tahliye edilirken bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.