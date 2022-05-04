Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda dün geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Dolapdere'de geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir alanda çıktı. Atık malzemelerin bulunduğu alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.