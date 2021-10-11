Beyoğlu'nda korsan taksi sürücüsü denetime takıldı

Beyoğlu'nda yapılan taksi denetimleri sırasında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alınırken, araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Beyoğlu Topçu Caddesi Talimane bölgesinde gerçekleştirilen ticari taksilere yönelik yapılan denetiminde sarı renkli, siyah taksi damalı 34 EJH 153 plakalı otomobilin içerisinde çalışır vaziyette taksimetre olduğu belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Aqeel Abed F. şahsın ise ekiplere, "aracın normal taksi olduğunu düşünürek bindiğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini" öğrenildi. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 844 lira ceza kesildi. Sürücü gözaltına alınırken, araçta takılı taksimetreye el konuldu. Ayrıca 34 EJH 153 plakalı araç korsan taşımacılık nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi.