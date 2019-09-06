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Beyoğlu'nda kurşun yağmuruna tutulan şahın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Beyoğlu’nda silahla vurularak hayatını kaybeden Bayram Kartal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Beyoğlu'nda silahla vurularak hayatını kaybeden Bayram Kartal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kartal'ın ailesi sinir krizi geçirdi.


Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerinde sabah saatlerinde M.A.Y. ile o sırada işe giden Bayram Kartal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle M.A.Y. yanındaki silahla Kartal'ı kurşun yağmuruna tutmuştu. Bir börekçiye sığınan Kartal, burada hayatını kaybetmişti. Saat 9.45 sıralarında polis ekiplerinin incelemesini tamamlamasıyla, Bayram Kartal'ın cenazesi börekçi dükkanından alınarak Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerine gelen Kartal'ın ailesi ise sinir krizi geçirdi.

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