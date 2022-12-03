Beyoğlu'nda lüks restoranlardan binlerce liralık sipariş verip parasını ödemeden kaçan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı

Beyoğlu'nda bir dolandırıcılık çetesi 1 hafta içerisinde farklı restoranlardan yüksek miktarlarda sipariş verip, teslim aldıktan sonra ortadan kayboldu. İddiaya göre, 3 bin ile 7 bin TL arasında değişen siparişleri teslim aldıktan sonra ortadan kaybolan gençler, polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Yaşanan dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde son 1 hafta içerisinde birkaç farklı restoranın paket servis elemanları tarafından polise şikayette bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunbayır Sokak'ta bulunan aynı adrese farklı günlerde birkaç kez sipariş verildi. Restoranlardan 3 bin ile 7 bin TL arasında değişen miktarda sipariş veren dolandırıcılar, kuryelere alkol, sigara gibi ürünler almasını ve sipariş tesliminde ücretini ödeyeceklerini de söyledi. Beyoğlu, Beşiktaş, Etiler gibi noktalarda bulunan lüks restoranlardan verdikleri siparişleri ve kuryeden istedikleri alkol ve sigaraları teslim alan dolandırıcılar, siparişleri aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Binanın arka kapısından çıkıp geri dönmedi

İddiaya göre, lüks restoranları arayıp sipariş veren şahıslar, siparişleri verdikleri adresteki binaya arka kapıdan girip orada yaşıyormuş gibi davrandı. Kurye Kadir Barkın'dan siparişleri teslim almak için kapıya çıkan Sabri Eren Ç. (17) kendisini apartman görevlisi olarak tanıttı. Siparişleri teslim edip parayı getireceğini ve kuryeye kapıda beklemesini söyleyen Sabri Eren Ç., binanın arka kapısından çıkıp geri dönmedi. Kurye bir süre sonra sipariş veren kişilere ve teslim alan Sabri Eren Ç.'ye ulaşamayınca polise şikayette bulundu. 1 hafta içerisinde benzer şikayetler alan polis ekipleri harekete geçti. Bahse konu adres ve çevresinde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerden şahısları tespit etti.

Kurye, dolandırıcıları teşhis etti

Beyoğlu, Etiler gibi farklı yerlerden yüksek ücretli siparişler verip ücretini ödemeden ortadan kaybolan şahıslar, Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu tespit edildi. Kuryelerden siparişleri teslim alan 17 yaşındaki Sabri Eren Ç., Kadı Mehmet Mahallesi Arapuk Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen şüphelilerden bir diğeri Furkan Ç. (27) ise polis ekipleri tarafından Sütlüce Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kurye Beytullah Şahin'e polis ekipleri tarafından Furkan Ç.'nin fotoğrafı gösterildi. Kurye Şahin'in ise "Evet siparişleri alıp ücretini ödemeden kaybolan şahıs bu" dediği öğrenildi. Kuryenin teşhisi üzerine sorgulanan Furkan Ç. suçlamaları kabul etti.

Lüks restoranlardan siparişler verip ücretini ödemeden ortadan kaybolan şahısların bu durumu en az 15-20 defa tekrarladıkları belirlendi. Yakalanan iki şüpheliden Sabri Eren Ç. Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine, Furkan Ç. ise Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.