Beyoğlu'nda merdivenler sanatla buluştu

Beyoğlu'nda unutulmaya yüz tutmuş merdivenler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ve eski mezunların desteğiyle sanatla buluşuyor. Bu kapsamda Enli Yokuşu merdivenine resmedilen Osman Hamdi Bey'in Mimozalı Kadın eseri havadan görüntülendi.

Beyoğlu Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkılarıyla ilçedeki unutulmaya yüz tutmuş merdivenleri sanatla buluşturmak için kolları sıvadı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanat bölümünü okuyan öğrenciler ve eski mezunları Enli Yokuşu'n merdivenine Mimozalı Kadın eserini resmettiler. Resim sonrası merdivenin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Burçin Aksoy ve resmi çizenlerden biri olan Kadir Çelik yaptı. Açılış sonrasında Başkan Yıldız merdivenleri inceledi.

“Beyoğlu'nda güzel şeyler oluyor”

Başkan Haydar Ali Yıldız, “Şu an bulunduğumuz yokuş Enli Yokuşu, Beyoğlu'nda güzel şeyler oluyor, bizlere gösteriyor. Enli Yokuşu, Mimar Sinan Üniversitemizin bitişiğindeki Beyoğlu'muzun önemli bir yokuşu, hemen Galataport'un arkası. Dolayısıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kurucusu Osman Hamdi Bey'in önemli bir eseri Mimozalı Kadın'ın, onun kurduğu üniversitenin yanındaki bir merdivenin yanında yapılması konusunda üniversitemizle uzun görüşmeler gerçekleştirildi. Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinden Serdar, Furkan ve Kadir kardeşlerimiz hünerlerini ortaya koydular. Sonuçta Beyoğlu Belediyemiz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemiz ve buradaki gençlerimizle beraber tam bir dayanışma, tam bir ortak akılla güzel bir sanat eseri ortaya çıkarmış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Projede yer alan Kadir Çelik, “Burada gördüğünüz Mimozalı Kadın resminin uygulamasını yaptık. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileriyiz. Osman Hamdi Bey'in Mimozalı Kadın'ı uygulanacak eser olarak seçildi. Uygulama süresi yaklaşık 15 gün sürdü” ifadelerini kullandı.