Beyoğlu'nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı, yükselen alevler geceyi aydınlattı

Beyoğlu'nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken bir binanın da çatısı çöktü.

Yangın, Beyoğlu Firüzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak'ta saat 03.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 5 binaya sıçrarken metrelerce yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangına evinde yakalanan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına farklı sokaklardan müdahale etmeye başlarken polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı

3 katlı metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 5 binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülürken binalar kullanılamaz hale geldi. Bir binanın çatısının çöktüğü yangında 2 bina da küle döndü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.