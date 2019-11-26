Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı. Çatmanın etkisiyle yaşlı adam yola savrularak yaralan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UV 4229 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nedim Ş'ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Nedim Ş., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nedim Ş'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa bindirilen Nedim Ş., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nedim Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.