Beyoğlu'nda ödül heyecanı

Beyoğlu Belediyesi'nin ‘Yarıştan Değil, Dışarıdan Uzak Dur' sloganı ile pandemi döneminde gerçekleştirdiği online yarışmaların ödülleri Talimhane Sahne'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beyoğlu Belediyesi, pandemi sürecinde gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla farklı kategorilerde online yarışmalar düzenledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği online yarışmalarda dereceye girenler Talimhane Sahne'de ödüllerine kavuştu. Ödül törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Programdan önce Başkan Yıldız, programa katılan tüm çocuklara çikolata hediye etti.

Pandemi dönemi online yarışmaları ödülleri sahiplerini buldu

“İlk ve Ortaokullar Arası Şiir ve Hikaye Yarışması”nda şiir kategorisinde Zeynep Güven birinci olurken, hikaye kategorisinde Ahmet Mansur Tural birinci oldu. “Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” birincisi Ümran Ak olurken, “Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması” birincisi Ümmügül Çiçek Köse oldu.

Ayrıca yıl boyunca ilçe genelinde en çok kitap okuyanlar, okumaya teşvik etmek amacıyla ödüllendirildi. Yılın okuyucuları çocuk kategorisinde birinci Dudu Elif Tuana Dayangaç olurken genç kategorisi Esin Yalçınkaya, yetişkin kategorisi Semih Çabar oldu. Birincilere hediye edilen laptoplar Başkan Yıldız tarafından taktim edildi.

“Gençlerimize inanıyorum ve güveniyorum”

Pandemi döneminde gençlerin bilgilerinden faydalanmak için online yarışmalar düzenlediklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bizler gençlerin bilgilerine onların zekalarına onların samimiyetlerine inanıyoruz. Onların ufuklarının Beyoğlu'na çok değer katacağına inanıyoruz. Salgın dönemi hepimizi iş yerlerimize hapsetti. Çocuklar okullar olmayınca evde kaldı. Bir dizi yarışmalar düzenledik. Özellikle kent mobilyaları tasarımı konusu çok önemli. Beyoğlu sanat ve kültür şehri estetik zarafet uyum ve ahenge dikkat eden bir jüri oluşturduk. Dereceleri belirledik. Yüzlerce katılım oldu onlara çok teşekkür ediyorum. Ben gençlerimize inanıyorum güveniyorum” dedi.

“Birinci olduğumu öğrendiğimde gurur duydum”

Beyoğlu'nun tüm kıraathanelerinde kendi logosu olacağından dolayı gurur duyduğunu söyleyen “Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması” birincisi Ümmügül Çiçek Köse, “Öncelikle çok teşekkür ederim. Grafik tasarımcıyım bu alanda yüksek lisans yapmaktayım. Hem yarışmalar hem iş çevresi açısından koşturmaktayım. Gerekli analizleri yaptıktan sonra logoyu oluşturup sunduk. Birinci olduğumu öğrendiğimde gurur duydum. Beyoğlu'nun tüm millet kıraathanelerinde benim logomun olacak olması çok hoş bir durum” diye konuştu.