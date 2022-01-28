Beyoğlu'nda öğrenciler yarıyıl tatilini eğlenceli atölye çalışmalarıyla geçiriyor

Beyoğlu'nda öğrencilerin yarıyıl tatilini bir birinden renkli atölye çalışmalarıyla geçiriyor. Beyoğlu Belediyesi'ne ait 10 ayrı millet kütüphanesinde düzenlenen çalışmada, iki hafta boyunca toplamda 12 farklı branşta 60 atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde anaokulu dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde sömestr tatili geçtiğimiz hafta cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başladı. Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçede bulunan kütüphanelerde atölye çalışmaları düzenliyor. Arkadaşlarıyla birlikte birbirinden renkli atölye çalışmalarında eğlenerek öğrenme imkanı bulan öğrenciler, sinema gösterimleriyle de dolu dolu bir yarıyıl tatili geçiriyor. İlçenin farklı noktalarında bulunan Beyoğlu Belediyesi'ne ait 10 ayrı millet kütüphanesinde gerçekleştirilen çalışmada, iki hafta boyunca toplamda 12 farklı branşta 60 atölye çalışması yapılacak.

10 farklı kütüphanede 12 branşta atölye çalışması düzenleniyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Semte Bir Kütüphane” projesi kapsamında açılan millet kütüphaneleri yarıyıl tatilinde yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Turabibaba, Okmeydanı, Fetihtepe, Sütlüce, Yenişehir, Kadımehmet, Dolapdere, Piripaşa, Çıksalın ve Örnektepe millet kütüphanelerinde ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları arasında; Defter Kabı Çanta, Pomiler Kil ve Magnet, Kaligrafi, Karton Bardak, Çizim, Akıl Oyunları, Geri Dönüşüm, Ebru, Seramik, Origami, Resim, Analitik Düşünme atölyeleri bulunuyor. Atölye çalışmaları ile çocuklara kütüphane alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.