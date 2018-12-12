Beyoğlu'nda öğrencilere geri dönüşümü sevdiren kampanya

Beyoğlu'nda “Elektronik Atıkları ve Bitkisel Atık Yağları Topluyoruz, Öğrencilerimizi Ödüllendiriyoruz" sloganıyla 45 okulda atık toplama kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılarak 300 kilogram atık yağ ve elektronik atık toplayan her öğrenciye bir adet scooter hediye edilecek.

Doğal kaynakların korunması ile ilgili önemli projelere imza atan Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında başlattığı atık toplama kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hayata geçirilen proje ile ilçede bulunan 45 okulda ‘Ödüllü Atık Toplama Kampanyası' başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, doğal kaynakların kullanımını azaltarak atık maddelerin yeniden ham madde olarak kullanılmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Kampanyaya katılan öğrencilere scooter hediye edilecek

“Elektronik Atıkları ve Bitkisel Atık Yağları Topluyoruz, Öğrencilerimizi Ödüllendiriyoruz" sloganıyla 45 ilk ve ortaokulda hayata geçirilen kampanya, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Kampanyaya katılarak 300 kilogram atık yağ ve elektronik atık toplayan her öğrenciye bir adet scooter hediye edilecek.

Beyoğlu Belediyesi, kampanya ile öğrenciler arasında elektronik atık ve atık yağların ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının önemi konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında ayrıca okullarda eğitim seminerleri düzenlenerek, öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatılıyor. Söz konusu atıkların kontrolsüz şekilde atıldıklarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla hayata geçirilen çalışma, doğal kaynakların kullanımını azaltarak atık maddelerin yeniden ham madde olarak kullanılmasını sağlaması açısından da büyük önem taşıyor.