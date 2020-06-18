Beyoğlu'nda okullar LGS'ye hazır

Beyoğlu Belediyesi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 20 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere giriş sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınavın yapılacağı 24 okulda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Okullarda kapı kollarından masa ve sıralara kadar dezenfekte edilen sınıflar, sınav günü tekrar açılmak üzere giriş çıkışlara kapatıldı. Ekipler ayrıca, çocuklarını sınava getiren veliler için de okulların bahçelerini temizleyerek dezenfekte etti. 27 - 28 Haziran'da üniversite sınavlarının yapılacağı okullarda dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirilecek.

Okullarda gerekli çalışmaları yaptık

Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Öğrencilerimizin içi ferah olsun. Beyoğlu Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Beyoğlu'nda sınavın yapılacağı tüm okullarda gereken tedbirleri aldık. Okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik. Öğrencilerimiz sadece girecekleri sınava odaklansınlar. Hem Liselere giriş sınavına hem de önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.