Beyoğlu'nda öldürülen 60 yaşındaki adamın katili arkadaşı çıktı

Beyoğlu'nda bıçaklanarak öldürülen yaşlı adamın katili arkadaşı çıktı. Pendik'te yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise Beyoğlu'nda attığı yerde bulundu.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Aralık'ta saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etmişti. Polis ekipleri İbrahim Yelken'in oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürmüştü.

Cinayetin detayları ortaya çıktı

Cinayetin ardından araştırmaya derinleştiren polis ekipleri tanık olarak A.O.T. isimli şahsı dinledi. A.O.T, 5 suç kaydı olan Fikret H.'nin, 05 Aralık saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak yanına gelmek istediğini söyledi. Fikret H., 06 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında A.O.T'nin Eyüpsultan'da bulunan evine alkollü olarak geldi. Bir süre sonra Fikret H. arkadaşına maktul İbrahim Y.'i öldürdüğünü itiraf etti. Tanık olarak dinlenen A.O.T'nin verdiği bilgiler ışığında araştırmalarını derinleştiren ekipler küfürleşme tartışması sırasında çıkan kavgada Fikret H.'nin kullandığı değerlendirilen suç aleti bıçağı, Beyoğlu'nda attığı yerde buldu. Şüpheli Fikret H. ise, 8 Aralık'ta Pendi Kavakpınar Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gözaltına alınan Osman Yelken'in ise serbest bırakıldığı öğrenildi.