İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Taksim’de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt’un katil zanlıları emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un katil zanlıları emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Geçtiğimiz cumartesi günü Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını sokakta meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Aysel Bozkurt, evinde ölü bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mehmet S., Eyüp K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki K.K. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.



Şüpheliler adliyeye sevk edildi


Şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde, küçük yaştaki K.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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