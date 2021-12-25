Beyoğlu'nda Örnektepe Semt Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından bölge halkının bir araya gelerek eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşıladığı Örnektepe Semt Konağı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yerel halkın eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlaşmaya kadar pek çok hizmete hızlı, kolay ve kaliteli bir şekilde ulaşma imkânı bulduğu Örnektepe Semt Konağı hizmete açıldı. Açılışa Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, belediye çalışanları ve semt halkı da katıldı. Törende protokol konuşmaları sonrası kurdele kesimiyle semt konağı resmen açıldı. Ardından Beyoğlu Kaymakamı Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız birlikte hizmete giren sınıfları gezdi.

"Bu yatırımlar, bu hizmetler hep beraber bu mahalle ve çevresi için anlam katan, değer katan hizmetler''

Önemli ve anlamlı bir hizmetin açılışında olduklarını belirten Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ‘'Burada az önce Başkanımızın da ifade ettiği gibi, gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız için çeşitli sanat kursları, meslek edinme kursları, çocuklarımız için bir ana sınıfı ve mahallelimizin gelip kitap okuyacağı bir millet kütüphanesi olacak. Tabi bu yatırımlar, bu hizmetler hep beraber bu mahalle ve çevresi için anlam katan, değer katan hizmetler. Emeği geçen tüm herkese binanın yapılmasında, merkezin açılmasına kadar emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum " dedi.

"Amacımız, özellikle kadınlar, gençler, çocuklar başta olmak üzere el becerilerini artırmak''

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise ‘'Beyoğlu Örnektepe Mahallemizin Semt Konağı'nın açılışını, BESMEK ve Millet Kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Kaymakamımızla, Mahalle Muhtarımızla, Meclis üyelerimizle birlikte heyecanlıyız. Mahallemizin çocukları, gençleri, kadınları, hep birlikte Örnektepe'mizin Semt Konağı'nı ve Millet Kütüphanesi'ni açtık. Amacımız, özellikle kadınlar, gençler, çocuklar başta olmak üzere el becerilerini artırmak. Özellikle istihdama yönelik onlara imkânlar sunmak, kurslar düzenlemek. Her şeyden önemlisi aynı mahallenin insanı olarak birlik beraberlik içerisinde burada, kütüphaneye gelip ders çalışmaları için onlara bir kütüphane açmak, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlara yönelik onların el becerilerini artırmak'' diye konuştu.

‘'Beyoğlu'nun her noktasında kütüphanelerimizi, gençlerimizin ve çocuklarımızın istifadesine sunmuş olacağız''

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konuşmasının devamında, "Gençlerimizin istihdama yönelik olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bugün büyüme esaslı, verimlilik esaslı, istihdam esaslı, buraya yönelik olarak yatırım esaslı, üretim esaslı anlayışa destek vermek maksadıyla Örnektepe, BESMEK'imiz geçtiğimiz dönem ciddi manada ürünler ortaya koydu. İnanıyorum ki burada yine çocuklar, gençler, kadınlar buluşacaklar. Yine geleceğe hazırlanmak konusunda bizler, çocuklarımız, gençlerimiz için kütüphaneler yapmaya devam ediyoruz. Dönem sonunda inşallah bu yıl içerisinde 15 kütüphanemizi Beyoğlu'nun farklı noktalarında açmış olacağız. Örnektepe'de bugün 6.'sını açıyoruz. Böylece Beyoğlu'nun her noktasında kütüphanelerimizi, gençlerimizin ve çocuklarımızın istifadesine sunmuş olacağız. Örnektepe Semt Konağı'mız Örnektepe mahallemize, Örnektepeli hemşehrilerime, Beyoğlu'muza, İstanbulumuza, milletimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.