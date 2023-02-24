Beyoğlu'nda otomobil hırsızları kamerada: 150 saatlik görüntüyü inceleyip yakaladılar

Beyoğlu'nda artan araç ve araçtan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 15 kilometrelik alandaki 37 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. 150 saatlik görüntünün incelemesinin ardından 2 suç ortağı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 01 Ocak ile 17 Şubat tarihleri arasında Beyoğlu'nun farklı mahallelerinde 6 aracın çalındığı 7 araçtan da hırsızlık yapıldığı belirlendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler ise hırsızların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda 13 olayda da araçların ve çalınan malzemelerin birbiriyle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Toplamda 15 kilometrelik alanda 37 ayrı kamerada 150 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemede şüphelilerin dış görünüş, eşkal ve kaçış güzergahlarının benzerlik gösterdiği, tıbbi maske ile yüzlerini gizledikleri belirlendi. Eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması yönelik çalışmalar genişletildi ve son hırsızlıkta çalınan araç teknik takip yapılarak Kağıthane ilçesine kadar izlendi. Polis ekipleri şüphelilerin bulunabilecekleri alanda çalışmalarını derinleştirdi. 23 Şubat'ta bir apartmandan eşkal bilgileriyle birebir uyumlu iki şüphelinin çıkış yaptığı görüldü. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından A.K. ve F.B. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ve F.B. 13 ayrı “oto hırsızlığı” ve “otodan hırsızlık” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Hırsızlık anları kamerada

2 suç ortağı güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızların çaldıklarını taşıdıkları, bir aracı da çaldıkları anlar görülüyor.