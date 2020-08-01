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Beyoğlu'nda otomobil sürücüsünü bıçaklayan değnekçi yakalandı

Beyoğlu’nda otomobilini park etmeye çalışan şahsı para vermeyince bıçaklayan değnekçi polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda otomobilini park etmeye çalışan şahsı para vermeyince bıçaklayan değnekçi polis tarafından yakalandı.


Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'nde dün Kenan S. isimli değnekçi, cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan V.A. isimli sürücüden para isteyerek tartıştı. Değnekçi, tartıştığı sürücüyü bıçaklayıp kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Kenan S.'yi Beyoğlu'nda sustalı olarak tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, değnekçi bugün adliyeye sevk edildi.

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