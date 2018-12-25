Beyoğlu'nda park halindeki otomobile ateş açıldı

Beyoğlu'nda gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar park halindeki bir otomobile ateş açtı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Önem Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıkan Müslüm Çatlak, otomobiline bindiği esnada kurşunların aracına isabet ettiğini fark etti. Kısa süreli panik yaşan Çatlak, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kimliği belirsiz şahısların silahından çıkan 3 kurşunun araca isabet ettiği tespit edildi. Vatandaşların bilgisine başvuran ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Sabaha karşı silah seslerini duyduklarını ancak sokakta kimseyi göremediklerini belirten Ebubekir Çatlak, "Gece saat 4 gibi silah seslerini duymuş babam. Cama çıkıp baktığında kimseyi görmemiş. Sonra da tekrar yatmış. Sabah işe gitmek için dışarı çıktığında mermilerin isabet ettiğini görüyor. Biz de polisi aradık, gelip incelemede bulundular. Kimseyle bir husumetimiz yok ancak insanlar ne yapmak istiyor. Anlamıyorum'' ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.