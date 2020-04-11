Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında benzin istasyonunda markete girmeye çalıştığı sırada görevliler tarafından uyarılmış daha sonra olay yerine gelen polislerle yaşanan arbedede polisin yere düşen silahını alarak ateş açmıştı. Olayda biri silahla biri de darpla olmak üzere iki polis yaralanmış, saldırgan ise vurularak yaralı bir şekilde ele geçirilmişti. Olayın ardından yaralı polisler ve saldırgan hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin duyulduğu, ekiplerinin geldiği ve aracın kapısını siper ederek bir kişinin ise havaya doğru ateş açtığı görülüyor.