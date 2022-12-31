Beyoğlu'nda sahte alkol operasyonu: 65 litre etil alkol ele geçirildi

Beyoğlu'nda emniyet ekipleri tarafından yılbaşı nedeniyle sahte alkol üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 124 adet farklı ebatlardaki şişeler içerisine doldurulmuş sahte alkollü içki ve farklı ebattaki bidonlar içerisinde yer alan 65 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi'nde yılbaşı olması sebebiyle sahte alkol üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi. B.K. isimli şahsın sahte alkol satışı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheli şahsı yakaladı. Aynı zamanda adreste yapılan aramalarda 124 adet farklı ebatlardaki şişeler içerisine doldurulmuş sahte alkollü içki ve farklı ebattaki bidonlar içerisinde yer alan 65 litre etil alkol ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan B.K. isimli şüpheli şahıs, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan hakkında işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.