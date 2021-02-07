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Beyoğlu'nda sahte parfüm imalathanesine baskın

Beyoğlu’nda polis ekipleri sahte parfüm imal eden bir iş yerine baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda polis ekipleri sahte parfüm imal eden bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 4 bin 467 sahte parfüm şişesi ve parfüm yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır halde 4 bin 467 sahte parfüm şişesi, 10 bin adet etiket, 53 bin adet boş parfüm kutusu, 6 bidon etil alkol, 1 bidon kolonya, 1 adet jelatin makinesi, 3 adet parfüm kapağı takma makinesi ele geçirdi. Operasyonda S.D. isimli bir şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İfadesi alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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