İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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