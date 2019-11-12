İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan kahvehaneci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyoğlu'nda maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan kahvehaneci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi bulunan bir kahvehaneye gelen maskeli şahıs silahlı saldırı düzenledi. Saat 15.30'da gerçekleşen saldırıda, maskeli şahıs kahvehane sahibi 53 yaşındaki Fuat Battal'a 5 el ateş ederek başından vurdu. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken Battal hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Battal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.