Beyoğlu'nda sokak hayvanları unutulmadı

Belediye ekipleri kedi, köpek ve kuşlar için mahallelere, sokaklara, park ve bahçelere içerisinde su ve mama olan kaplar bıraktı.

Beyoğlu'nda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle beslenme imkanları azalan sokak hayvanları unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma başlattı. Melek Büşra projesi ile daha önce ilçenin dört bir yanına yerleştirilen Mamamatiklere yem ve su takviyesi yapan ekipler çalışmalarını daha da genişletti.

Sokak hayvanları için tüm önlemler alındı

Belediye ekipleri Mamamatiklerin yanı sıra kedi, köpek ve kuşlar için mahallelere, sokaklara, park ve bahçelere içerisinde su ve mama olan kaplar bıraktı. Günlük olarak kontrol edilen mama kapları hiç boş bırakılmıyor. Ekipler ayrıca sokakta buldukları hasta hayvanları da ihmal etmiyor. Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirilerek tedavileri yapılan sokak hayvanları tamamen iyileşene kadar gözlem altında tutuluyor.