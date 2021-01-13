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Beyoğlu'nda sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Beyoğlu’nda Fas uyruklu iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında birbirini bıçakladı.

Beyoğlu'nda Fas uyruklu iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında birbirini bıçakladı. Kavgada yaralanan 2 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fas uyruklu iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçak çeken şahıslar birbirlerini yaraladı. Yaralı halde kavga etmeyi sürdüren şahıslar cadde üzerindeki bir manavın önünde yere yığıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise vatandaşların ifadelerine başvurarak olayla ilgili çalışma yaptı.

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