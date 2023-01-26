Beyoğlu'nda Sömestr tatiline giren çocuklara ‘Galaktik Tayfa' hediyesi

Beyoğlu Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak Rafadan Tayfa'nın yeni filmi “Galaktik Tayfa” izletildi. 4 seans şeklinde gerçekleştirilen özel gösterimde 2 bin çocuk ailesiyle birlikte doyasıya eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Çocukların ekran başında büyük beğeni ile izledikleri Rafadan Tayfa'nın yeni filmi olan “Galaktik Tayfa” sömestr tatilinde olan çocuklara bir karne hediyesi olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Atlas Sinemasında özel gösterimle izletildi. 4 seans şeklinde gerçekleştirilen özel gösterimlere çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Seans başı ortalama 500 kişiyi ağırlayan organizasyonda, toplamda 2 bin çocuk, anne ve baba doyasıya eğlendi. Özel gösterim öncesi salona doluşan çocuklar “Galaktik Tayfa” filmini izlemeye geldiklerini ve orada bulunan karakterleri çok sevdiklerini belirterek heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

Yarıyıl tatilini çocukların eğlenceli bir şekilde geçirmesi için yapılan bu organizasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da çocuklarla birlikte filmi izledi. Film gösteriminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Haydar Ali Yıldız, “Çocuklar vakit geçirmenin huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklarla beraber olmak, onlar için bir şeyler yapabilmek bizler için büyük bir huzur ve mutluluk kaynağı. Rafadan Tayfa diye bildiğimiz “Galaktik Tayfa” olarak da şimdi filmi yapılan bu çalışmadan dolayı ben özellikle bakanlığımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii bir sömestr boyunca çocuklarımız okula gidiyorlar. Haliyle derslerin verdiği yoğunluk var. Biz de özellikle her mahallede kütüphaneler açtık. Orada ders çalışsınlar, kitap okusunlar, okul haricinde orada arkadaşlarıyla buluşsunlar. Çorbalarını, keklerini, çaylarını ikram ediyoruz. Neredeyse her mahallede mahalle bahçelerimiz ve spor, futbol, basketbol, voleybol sahalarımız var. Ayrıca özel oyun gruplarıyla çocuklarımızı buluşturuyoruz. Yeter ki onlar geleceğe hazırlansınlar. Türkiye yüz yılına hazır hale gelsinler, yetişsinler. Bu ara tatilde de Galaktik Tayfa'da burada bu tarihi Atlas Sinemasında hem bir sinema kültürü hem de kültür sanat birikimleri olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılına yönelik uygun adımlar atıyoruz”

Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız; “Önümüzdeki hafta itibariyle de 2022 yılının en çok izlenen filmlerinden “İyi ki Varsın Eren” filmi “Müslüm” ve aynı şekilde “Naim” başta olmak üzere filmlerimizi burada izleteceğiz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Her anlamda yetişmelerini arzu ediyoruz. Ve bir taraftan eğitimleri, kültür sanat etkinlikleriyle, diğer taraftan sporla geleceğe hazırlansınlar. Teknofest gençliği, Türkiye yüz yılı bu şekilde yetişiyor. Ben saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza böyle bir vizyonu sundukları için özellikle Türkiye Yüzyılı olarak şükranlarımı arz ediyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak da buna uygun adımlar atmayı çocuklar ve genç yana hep bir yana adım atmayı da en merkeze aldık diyebiliriz. Yeter ki çocuklarımız mutlu ve huzurlu olsunlar. Hepsine başarılar diliyorum. İyi seyirler diliyorum” dedi.