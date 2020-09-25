Beyoğlu'nda spor kulüplerinin yöneticileri istişare toplantısında buluştu

Beyoğlu'nda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi'nin spor alanında hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Beyoğlu'nda bulunan amatör spor kulüplerinin yöneticileri, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Spor Kulüpleriyle İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Beyoğlu'nun spor alanında gelişmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Spor kulüplerinin yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi'nin spor alanında hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi.

Beyoğlu'nun spor alanında gelişmesi için özveriyle çalışacağız

Toplantıda konuşan Başkan Yıldız, Beyoğlu'nun spor alanında gelişmesi için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Beyoğlu'nun futbolda 16 tane spor kulübü, 5 tane de sahası var. İstiyoruz ki spor kulüplerimiz bu sahalardan dönüşümlü olarak eşit bir şekilde istifade etsinler. Geri kalan zamanda da Beyoğlu'nun gençleri buralardan faydalansın” dedi.